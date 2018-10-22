Оренбург посетил Герой России Андрей Мерзликин

18 и 19 октября в Оренбурге побывал Герой Российской Федерации, ветеран-пограничник, генерал-майор ФСБ России Андрей Викторович Мерзликин.

После увольнения с военной службы Андрей Мерзликин является советником Сопредседателей Российского союза боевых искусств (РСБИ) и прибыл в г.Оренбург для участия в Фестивале боевых искусств, проводимом Оренбургским региональным отделением РСБИ. В рамках Фестиваля было запланировано проведение Чемпионата и Первенства Оренбургской области по ряду дисциплин восточных единоборств — всестилевое каратэ, айкидо, кобудо и киокусинкай каратэ. Участниками турнира стали более 500 бойцов — девочки и мальчишки в возрасте от 8 до 16 лет, а также мужчины и женщины из 2 городов и 7 районов Оренбургской области.

Руководители Общественного Объединения ветеранов (пенсионеров) Пограничной Службы Оренбургской области «Пограничник Оренбуржья» решили, что в год 100-летия со дня учреждения пограничной охраны Российской Федерации ряд отличившихся участников турнира будут награждены специальными призами. Не могли оренбургские ветераны-пограничники оставить без внимания и приезд в Оренбург легендарного пограничника Андрея Мерзликина.

Лейтенант Андрей Мерзликин, проходил службу в Пограничных войсках России на таджикско-афганской границе в должности заместителя начальника 12 пограничной заставы Московского пограничного отряда.

13 июля 1993 года 14 групп боевиков общей численностью до 250 человек напали на заставу одновременно с афганской и таджикской территории, 45 пограничников и 3 мотострелка приняли неравный бой. После гибели начальника заставы лейтенант Мерзликин принял командование на себя. В неравном бою погибло 22 пограничника и три военнослужащих 201-й мотострелковой дивизии, положение усугубляла нехватка боеприпасов, поэтому Мерзликин принял решение прорываться к основным силам из окружения. Вырваться удалось 18 бойцам, все были ранены или контужены. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, указом Президента Российской Федерации лейтенант Мерзликин Андрей Викторович и еще 5 пограничников были удостоены звания Героя России (четверо из них посмертно). Приказом министра безопасности Российской Федерации 12-я пограничная застава получила наименование «Имени 25 героев».

Первый день пребывания Андрея Мерзликина в Оренбурге начался с возложения цветов к памятному знаку «Пограничникам, выполнившим приказ на охрану Государственной границы», который был открыт 13 июля 2013 года около здания Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области в честь 20-летия со дня событий на 12 пограничной заставе Московского пограничного отряда. Этот памятный знак был установлен по инициативе ветерана боевых действий в Афганистане, генерал-лейтенанта Дмитрия Саидова, возглавлявшего в то время Пограничное управление, а конце 80-х — начале 90-х годов прошлого столетия проходившего службу в Московском пограничном отряде Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа КГБ СССР.

После встречи Героя России Андрея Мерзликина с первым вице-губернатором — первым заместителем председателя Правительства Оренбургской области Сергеем Викторовичем Балыкиным они вместе с прибывшим в г.Оренбург Директором Федеральной службы судебных приставов — главным судебным приставом Российской Федерации Дмитрием Аристовым, посетили Первое президентское кадетское училище.

Затем Андрей Викторович в сопровождении ветеранов-пограничников побывал в Оренбургской кадетской школе-интернате имени И.И.Неплюева, где встретился с кадетами, обучающимися в классах пограничного профиля. Директор школы, ветеран боевых действия в Афганистане, полковник в отставке Рашит Бариевич Тагиров рассказал об истории создания кадетского корпуса на базе Оренбургского высшего военного авиационного Краснознаменного училища лётчиков имени И.С.Полбина, 352 выпускника которого стали Героями Советского Союза, а 10 выпускникам это высокое звание было присвоено дважды. Рассказали Андрею Мерзликину и о том, как в 2006 году по инициативе возглавлявшего в то время Пограничное управление генерал-майора Рафаэля Даербаева были открыты пограничные кадетские классы. Чуть позднее одному из классов было присвоено имя Фрола Любченко, оренбуржца, командовавшего пограничным полком и погибшего в 1941 года под Борисполем при обороне Киева.

Кроме этого Андрей Мерзликин побывал в Народном Музее Защитников Отечества» имени генерала М.Г.Черняева и музее «Воинская слава и афганская война», а затем состоялись его встречи со школьниками — воспитанниками Центра внешкольной работы «Подросток» и бойцами одного из отрядов «Юнармии».

Вечером Андрея Мерзликина ожидал сюрприз — в Народном Музее Защитников Отечества» имени генерала М.Г.Черняева была организована встреча с ветеранами-пограничниками, служившими с ним в Московском пограничном отряде Анатолием Нескиным, Игорем Константиновым и Андреем Приказчиковым. Андрей Анатольевич является основателем этого музея, именно поэтому на пограничном столбе, установленном в музее цифра 117, означающая нумерацию Московского пограничного отряда, а часть экспозиции посвящена истории этой легендарной пограничной воинской части. Трогательной была встреча с еще одним сослуживцем — Сергей Баглай, проживающий в Оренбурге, будучи курсантом с 1988 по 1992 года учился с Андреем Мерзликиным в одной группе в Московском высшем Краснознамённом пограничном командном училище имени Моссовета.

На следующий день на трибунах спортивно-концертного комплекса «Оренбуржье» кроме школьников и студентов в качестве болельщиков присутствовало много ветеранов-пограничников, а по окончании боев вместе с Героем России Андреем Мерзликиным руководство Общественного Объединения ветеранов (пенсионеров) Пограничной Службы Оренбургской области «Пограничник Оренбуржья» пригласили для награждения победителей и призеров в различных номинациях Фестиваля боевых искусств.

Специальными призами от ветеранской организации «Пограничник Оренбуржья» — грамотами, подарками и сертификатами магазина «Спортмастер» — были награждены три юных участника восьмилетние Мария Мановицкая, Сергей Багута и Тимофей Панфилов, а Вадиму Абдуллину и Егору Тимофееву вручены призы за проявленную волю к победе.

И даже после закрытия турнира детвора разных возрастов, взрослые участники соревнований, судьи и члены оргкомитета подходили к Андрею Мерзликину, чтобы сделать совместное фото и пообщаться с Героем России, известным не только ветеранам и сотрудникам Пограничной службы, но и нескольким поколениям граждан Российской Федерации.