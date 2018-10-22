В Оренбурге пройдет бесплатный семинар для субъектов предпринимательства

В администрации города Оренбурга, совместно с фирмой ООО «Аудит-Стандарт», 7 ноября 2018 года планируется проведение бесплатного семинара для субъектов предпринимательства по вопросам (18+):

Порядок проведения годовой инвентаризации.

Законодательство по вопросам инвентаризации.

Механизм проведения инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, расчетов;

Корректировки в бухгалтерском и налоговом учете результатов инвентаризации (излишков, недостач);

Инвентаризация имущества, непригодного для дальнейшей эксплуатации.

2. Изменение ставки НДС с 01 января 2019 года. Проблемы переходного периода.

Вопросы по полученной предоплате за товары, работы, услуги.

Вопросы по отгрузке товаров, работ, услуг.

Планируемое число участников семинара 50-100 человек.

Место проведения семинара: актовый зал администрации Северного округа, ул. Брестская, 1.

Время проведения семинара: с 11 до 13 часов.

Контактный телефон: 98-72-95, 98-73-44, 98-74-17.

Участие в семинаре бесплатное.