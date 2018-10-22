25 октября в 11.30 в Оренбургском областном музее изобразительных искусств состоится лекция, открывающая лекторий по истории художественной жизни Оренбуржья, – «Организатор и первый директор Оренбургского областного музея изобразительных искусств Сергей Андреевич Варламов» (12+).

Трудно переоценить вклад С.А. Варламова (1908 – 1971) в историю культурной жизни Оренбургского края. Рожденный в бедной крестьянской, неграмотной семье села Петровское Оренбургской губернии, он с детства мечтал стать художником, но жизнь диктовала другое – активная работа в сельской пионерской, комсомольской организации, после в районной – в Саракташе. Вожатый при железнодорожных мастерских в Оренбурге – там он получает комсомольскую путевку на учебу в Москву. Зиму 1929 – 1930 годов он учился и был счастлив… только катастрофически не хватало времени. Он стал уменьшать время сна, а потом перестал спать вообще. В тяжелейшем состоянии его увезли в Петровское. Но, чуть встав на ноги, он снова включился в самую гущу повседневной жизни: его рисунки из Петровского, его заметки помещали в центральной прессе. По рекомендации из Москвы его переводят на работу в районную газету, а в 1944 году назначают председателем Областного радиокомитета. Он входит в круг оренбургских художников, изучает историю художественной жизни края. Появляются на свет его статьи о Л. Попове, Ф. Малявине, П. Шмелькове.

В 1953 году он становится, как искусствовед, членом Союза художников РСФСР, с 1954 года – председателем правления оренбургской организации художников. Пять лет хлопочет об открытии в городе художественного музея, а с его открытием в 1960 году становится его первым директором.

Сергей Варламов оставил большое творческое наследие: книги, рукописи, рисунки и другое.

Лекторий проведет искусствовед, заместитель директора по научной работе Лидия Медведева.

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