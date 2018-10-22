Габил Мамедов завоевал серебряную медаль чемпионата России по боксу

Главное событие мужского бокса состоялось в Якутске Республики Саха (Якутия) с 12 по 20 октября.

Оренбургский боксер на пути к пьедесталу почёта провёл пять поединков, из которых в четырёх оказался лучшим. Одержав верх в предварительных боях над боксерами Гусейном Алиевым из Дагестана и Бесланом Темиркановым из Кабардино-Балкарской Республики, в ¼ финала был сильнее Беслана Хамзаева из Чеченской Республики. В шаге от золотой награды Габил одолел соперника из Санкт-Петербурга Джамала Батрутдинова, но в финале уступил Альберту Батыргазиеву из ХМАО-Югры.

Отметим, что Габил Мамедов входит в состав сборной команды России на протяжении 10 лет, является мастером спорта международного класса, чемпионом России, серебряным призёром чемпионата Европы, серебряным призёром чемпионата мира среди студентов. Тренируется спортсмен под руководством Дмитрия Скопинцева в спортивной школе бокса олимпийского резерва имени Г. И. Васильева.