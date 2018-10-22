Полицейские задержали двоих молодых людей за угон и поджог автомобиля

Ночью в Бугуруслане были совершены угоны двух легковых автомобилей на улице Челюскина. Позже оба автомобиля были обнаружены недалеко от села Карповка. Один из автомобилей сгорел.

Подозреваемых в угоне вскоре задержали, ими оказались двое жителей Бугурусланского и Асекеевского районов 1997 и 1999 года рождения. Во избежание задержания и уголовного преследования молодые люди сожгли.

Как выяснилось, парни уже привлекались к уголовной ответственности.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166 «Неправомерное завладение автомобилем» и 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».