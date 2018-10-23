С начала 2018 года специалисты «Росводоканал Оренбург» выявили 225 фактов отсутствия крышек на канализационных и водопроводных колодцах.

Информация об открытых люках на предприятие поступает от бдительных горожан, а также фиксируется в ходе ежемесячного технического осмотра сетей водоснабжения и водоотведения. Наиболее частая причина отсутствия крышек — их кража на металлолом.

— На подобные заявки мы реагируем оперативно, потому что открытые колодцы представляют опасность для жизни и здоровья человека. Глубина колодцев может достигать нескольких метров, самостоятельно из них не выбраться. Кроме того, при падении есть большая вероятность получить серьёзную травму, — отмечает директор по производству ООО «Оренбург Водоканал» Антон Палагин.

Нередки случаи, когда в колодцы попадают домашние животные.

«Росводоканал Оренбург» призывает горожан при обнаружении открытых колодцев звонить в информационно-справочную службу по телефону: 37-00-00, а также сообщать на предприятие о фактах сдачи крышек в пункты приема металлолома или их продажи.