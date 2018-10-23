О миграционной политике в мире говорили в Вене

Директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского госуниверситета Веналий Амелин принял участие в XXIV Международном семинаре Сети этнологического мониторинга «Миграция и культурная сложность стран и регионов», который состоялся в Вене (Австрия).

Его участниками стали члены Сети этнологического мониторинга ЕАWARN из городов России, а также представители Великобритании, Австрии, специалисты по миграции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Семинар открыл директор сети, научный руководитель Института этнологии и антропологии Российской академии наук, академик РАН Валерий Тишков. В своем докладе он рассказал о проекте новой редакции Стратегии госнацполитики в Российской Федерации и задачах экспертного сообщества. Профессор юриспруденции Лондонского университета Билл Бауринг в своем докладе «Британия и враждебная среда» проанализировал развитие миграционных процессов в Великобритании за период после Второй мировой войны. Он отметил, что, по экспертным данным, до 2050 года число мигрантов составит 13 миллионов человек. По мнению профессора, в стране сильны ксенофобские настроения. В определенной степени поддерживают их и некоторые действия премьер-министра страны Терезы Мэй, которую считают сторонницей идеи создания «враждебной среды для нелегальной миграции».

Согласна с ним доктор Федерикат Прина, исследователь из Университета Глазго (Шотландия), выступившая с докладом «Миграционная политика Великобритании: антимигрантские настроения». По ее мнению, британская миграционная модель за последние годы сильно изменилась. Если до 1983 года Соединенное Королевство имело отрицательный миграционный баланс, с преобладанием выезжающих над приезжающими, то позже тенденция стала противоположной. Опасения связываются с возможным пособничеством мигрантов экстремистским ячейкам на территории страны.

Важными также были доклады ученых из Института социальной и культурной антропологии Вены (Австрия) Габриэле Палечек, Елены Тосич и Екатерины Холлер.

В Австрии тоже существуют проблемы, связанные с миграционными процессами. Некоторые политики используют миграционный фактор в предвыборной риторике, что, в свою очередь, ведет к росту негативного поведения австрийцев в отношении приезжих. По мнению ученых, «правые радикалы пытаются превратить страну в неприступную крепость, закрытую для мигрантов, выступая под лозунгами “Австрия – для австрийцев”».

Представители российских регионов освещали в своих докладах проблемы миграции и межэтнических отношений, модели адаптации и интеграции мигрантов, этнологической экспертизы миграционных программ и проектов, ресурсы государственно-общественного партнерства, демографические, социально-культурные и языковые результаты миграции. Обсуждались опыт этнологического мониторинга в регионах России, новые вызовы и обновление подходов в обеспечении межэтнического согласия.

Веналий Амелин выступил с докладом «Миграция в ЕАЭС как пространство новых возможностей и вызовов». По его мнению, «свобода передвижения рабочей силы, так же как товаров, услуг и капиталов, является одной из фундаментальных основ Евразийского экономического союза, объединяющего Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Россию. С его учреждением страны-участницы получили значительные преимущества при осуществлении их гражданами трудовой деятельности на территории друг друга по сравнению с мигрантами из других государств, пока не входящих в ЕАЭС, например, Таджикистана и Узбекистана.