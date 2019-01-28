В декабре в антимонопольный орган поступило обращение регионального отделения Общероссийского народного фронта. Уже тогда Оренбургское УФАС России начало проверку в отношении птицефабрик «Оренбургская», «Гайская», «Родина» и ОАО «Спутник», а также в отношении федеральных и региональных торговых сетей. Соответствующие запросы были направлены субъектам.

Отметим, что проверка проводится в том числе в соответствии с поручением ФАС России.

В настоящее время информация уже поступает в УФАС, проводится правовой анализ, все сроки соблюдаются. Ведомство изучает экономическую обоснованность установленных хозяйствующими субъектами отпускных цен и проверяет действия компаний на предмет соблюдения норм антимонопольного законодательства. Итоги проверки позволят принять решение о необходимости применения мер антимонопольного реагирования. Результаты будут сообщены дополнительно.

Вместе с тем напомним, что цены на продовольственные товары не подлежат государственному регулированию. Государство вмешивается в цены на продукты только в крайних случаях. Например, когда речь идет о чрезвычайной ситуации с ценами на социально значимые товары, перечень которых определен Правительством РФ. Сюда входит молоко, яйца куриные, говядина (кроме бескостного мяса), сахар, соль и т.д. Но вмешательство осуществляется в определенных условиях и на определенный срок: цены устанавливаются не более, чем 90 календарных дней в случае, если в течение 30 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации рост розничных цен на продовольственные товары составит 30 и более процентов.

ФАС контролирует ценообразование на потребительском рынке только если есть субъект, занимающий доминирующее положение, или если между участниками рынка заключено антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен.