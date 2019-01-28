Оренбургское УФАС России еще в 2015 году выдало администрации Оренбурга предупреждение в связи с усмотренными признаками нарушения антимонопольного законодательства в части установления необоснованной причины отказа при включении в схему размещения нестационарных торговых объектов.

В качестве основания для отказа было указано то, что в запрашиваемых местах достаточно стационарных торговых объектов, обеспечивающих население услугами торговли с соблюдением культуры торгового обслуживания. Еще одним основанием послужило несоблюдение индивидуальным предпринимателем требования о запрете продажи алкогольной продукции на остановочных пунктах движения общественного транспорта.

Однако данные утверждения фактически ничем не подкреплялись, а последний довод вовсе не является основанием для отказа во включение торгового объекта в схему.

Предупреждение Оренбургского УФАС не было исполнено, возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, при рассмотрении которого признаки нарушения п.2 ч.1 ст. 15 Закона о защите конкуренции нашли свое подтверждение.

Индивидуальный предприниматель обжаловал в суде решение администрации г. Оренбурга об отказе во включении в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования город Оренбург. Суды трех инстанций признали отказ администрации недействительным.