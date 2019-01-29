Интернет-магазин «МегаФона» в Оренбурге запускает распродажу, которая продлится с 28 января по 30 января. Только в течение трех дней можно приобрести смартфоны и аксессуары со скидкой до 30%.

Сделайте реальными ваши мечты и желания близких! Воспользуйтесь невероятно выгодным предложением интернет-магазина «МегаФона» на практичные смартфоны и аксессуары для отдыха, работы и занятий спортом, используя различные формы оплаты – от привычной наличной и безналичной до возможности расчёта в кредит и бонусами «Спасибо» от Сбербанка.

В Оренбурге покупку, оформленную через интернет, бесплатно доставят в тот же день — в пределах двух часов. Доставка товара – в удобное для клиента время. Также покупку можно забрать самостоятельно из любого салона на территории города.

Дополнительный пункт выдачи интернет-заказов работает в салоне оператора по адресу: г. Оренбург, ул. Володарского, дом 27 с 10:00 — 19:00 (сб.,вс.- выходной).

Если нужного смартфона или аксессуара не нашлось на сайте оренбургского интернет — магазина, воспользуйтесь почтовой доставкой, оформив заказ из городов: Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Самара, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород.

Список устройств по акции доступен на сайте orenburg.shop.megafon.ru

Акция действует на заказы, оформленные на сайте интернет-магазина.

Акция продлится с 28.01.2019 г. по 30.01.2019 г. Срок участия в акции некоторых товаров может быть ограничен.

Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.

АО «МегаФон Ритейл» ОГРН 1027809220317, 127006, г. Москва, Оружейный пер, д. 41, офис 558