Негативные последствия неуплаты налогов и как их избежать

Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области напоминает, что, несмотря, на активность основной части жителей Оренбургской области, есть такие, кто не заплатил имущественные налоги.

Налоговыми органами уже определены списки должников, в отношении которых инициирован комплекс мероприятий урегулирования задолженности.

Уважаемые оренбуржцы! Своевременная уплата налогов позволит Вам избежать многих негативных последствий, таких как:

  • начисление пеней;
  • необходимость уплаты госпошлины и исполнительного сбора;
  • удержание долга из заработной платы или пенсии либо иных периодических платежей;
  • блокировка счетов;
  • запрет на регистрационные действия при совершении сделок с имуществом;
  • влияние публичной информации об исполнительном производстве на результаты рассмотрения заявки на предоставление заемных средств;
  • арест имущества;
  • запрет выезда должника за границу.

Если вы не получили налоговые уведомления и не уплатили имущественные налоги, вы можете узнать информацию о задолженности воспользовавшись сервисами «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, Единым порталом государственных услуг, а также при личном визите в налоговом органе.

Воспользовавшись интернет-сервисами, можно также уплатить налоги и имеющуюся задолженность.

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