Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области напоминает, что, несмотря, на активность основной части жителей Оренбургской области, есть такие, кто не заплатил имущественные налоги.
Налоговыми органами уже определены списки должников, в отношении которых инициирован комплекс мероприятий урегулирования задолженности.
Уважаемые оренбуржцы! Своевременная уплата налогов позволит Вам избежать многих негативных последствий, таких как:
- начисление пеней;
- необходимость уплаты госпошлины и исполнительного сбора;
- удержание долга из заработной платы или пенсии либо иных периодических платежей;
- блокировка счетов;
- запрет на регистрационные действия при совершении сделок с имуществом;
- влияние публичной информации об исполнительном производстве на результаты рассмотрения заявки на предоставление заемных средств;
- арест имущества;
- запрет выезда должника за границу.
Если вы не получили налоговые уведомления и не уплатили имущественные налоги, вы можете узнать информацию о задолженности воспользовавшись сервисами «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, Единым порталом государственных услуг, а также при личном визите в налоговом органе.
Воспользовавшись интернет-сервисами, можно также уплатить налоги и имеющуюся задолженность.