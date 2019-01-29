Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области напоминает, что, несмотря, на активность основной части жителей Оренбургской области, есть такие, кто не заплатил имущественные налоги.

Налоговыми органами уже определены списки должников, в отношении которых инициирован комплекс мероприятий урегулирования задолженности.

Уважаемые оренбуржцы! Своевременная уплата налогов позволит Вам избежать многих негативных последствий, таких как:

начисление пеней;

необходимость уплаты госпошлины и исполнительного сбора;

удержание долга из заработной платы или пенсии либо иных периодических платежей;

блокировка счетов;

запрет на регистрационные действия при совершении сделок с имуществом;

влияние публичной информации об исполнительном производстве на результаты рассмотрения заявки на предоставление заемных средств;

арест имущества;

запрет выезда должника за границу.

Если вы не получили налоговые уведомления и не уплатили имущественные налоги, вы можете узнать информацию о задолженности воспользовавшись сервисами «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, Единым порталом государственных услуг, а также при личном визите в налоговом органе.

Воспользовавшись интернет-сервисами, можно также уплатить налоги и имеющуюся задолженность.