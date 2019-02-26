В ночь с 25 на 26 февраля в областном центре работали 69 единиц спецтехники МБУ «БиОЗ» и МКУ «Комсервис».

Расширение дорожного полотна проводилось от ул. Пролетарской до Народной, на ул. Беляевской, Гаранькина, Авторемонтной, Шевченко, 34 Линия, Одесской, Коваленко, Ленинской (от ул. 8 Марта до ул. Жукова), Пушкинской (от ул. Пролетарской до ул. Коваленко), Ваана-Теряна, Харьковской, Измайловской, Нахимова, Цветочный бульвар и др., очистка тротуаров от снега велась на ул. Чичерина, М. Жукова, М. Горького, Рыбаковской, очистка пешеходных переходов — на ул. Авиационной, 8/3, Заречной, 17, ул. Туркестанской, 43 (парковки), остановок — на ул. Ульянова, Восточной, 29, пр. Гагарина, 44/3, ул. Салмышской, 44, и др., кучкование снежных валов — на пер. Соляной.

Работы по вывозу снега велись на улицах: Хабаровской, Волгоградской, 8 Марта (от Краснознаменной до Володарского и от 8 Марта, 45, до театра муз. комедии — нечетная сторона), Кобозева (от М. Горького до Краснознаменной и от Краснознаменной до Володарского — четная сторона), Кирова (пешеходный переход около гимназии № 2), Краснознаменной (п/п около гимназии № 1), М. Жукова (п/п около школы), Туркестанской, 55/5 (п/п около школы № 72), пер. Майский (п/п около школы), пр. Знаменский (п/п около школы), Восточной (п/п около школы).

За минувшие сутки городские коммунальные службы МБУ «БиОЗ» и МКУ «Комсервис» вывезли более 7 тысяч куб. м снега.