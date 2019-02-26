В последнее время, российско-казахстанская граница становится труднопреодолимым препятствием для владельцев транспорта. Это связано с длительной проверкой и как следствие большие очереди, как на российском пункте пропуска «Маштаково», так и на казахстанском «Сырым». Наибольшее скопление очередей отмечается, как правило, в выходные и праздничные дни. Например, в прошедшие выходные очереди транспортных средств в Маштаково достигали 120 автомобилей, следующих на выезд из России.

С 2019 года поток транспорта заметно увеличился и несмотря на увеличение пропускной способности Маштаково очереди не исчезают. Одна из причин, погодные условия, другая особенности работы пункта пропуска на территории сопредельного государства. Инфраструктура пункта пропуска «Сырым» не позволяет запускать на территорию пункта одновременно более пяти машин. Кроме того дорога на подъезде к пункту пропуска очень узкая, а из-за больших сугробов она стала еще уже. Также пропуск транспорта увеличился из-за проверки службой экспортного контроля ДГД, пишут казахстанские СМИ.

Пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области, рекомендует гражданам использовать для пресечения государственной границы менее загруженные соседние международные автомобильные пункты пропуска Озинки, Илек, а также международные автомобильные пункты пропуска Сагарчин, Орск и двусторонний пункт пропуска Теплое.