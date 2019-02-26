Благотворительный фонд «Необыкновенное чудо» совместно с благотворительным фондом «Будущее Оренбуржья» и детской театральной студией развития личности «Таланты», в рамках областного благотворительного марафона «От сердца к сердцу», представляют благотворительный проект — спектакль «Здравствуй, папа!» (6+).

Премьера спектакля состоялась 4 февраля — во Всемирный день борьбы против рака. Это необычный творческий эксперимент: юные актеры показывают постановку, рассчитанную на взрослую публику.

Спектакль приглашает зрителя погрузиться на время в семейный круг, общение в котором бывает и сказочно прекрасным, и дружным, и невыносимо сложным. На сцене развивается действие, невероятное по своему эмоциональному накалу: ребята рассказывают о личных детских впечатлениях историй, участниками которых они стали в реальной жизни.

Показ спектакля состоится 26 февраля в 19.00 в МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» (ул. Карагандинская, 37а). Благотворительный взнос — 500 рублей.