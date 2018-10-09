9 октября представители управления жилищной политики и управления по социальной политике администрации города провели очередное обследование жилых помещений, предоставленных детям-сиротам по договорам специализированного найма на ул. Авиационной, 22/1, и ул. Беляевской, 15.

Начальник управления жилищной политики администрации города Оксана Жебель отметила, что предоставление жилья для детей-сирот проводится на основе договора специализированного найма, действующего на протяжении 5 лет.

— Через пять лет, в зависимости от тех условий, в которых будет находиться жилье и как будет осуществляться его содержание (поддержание чистоты и порядка в квартире, надлежащее содержание общедомового имущества) принимается решение о передаче жилого помещения по условиям социального найма с дальнейшей возможностью его приватизации и распоряжения им на усмотрение хозяев, — сказала Оксана Жебель.

Многоквартирный дом № 22/1 на улице Авиационной построен в конце 2017 года, квартиры для заселения выделены в феврале текущего года.

Обойдя несколько квартир, члены комиссии убедились, что в жилых помещениях тепло, чисто и уютно, в них живут молодые семьи.

— В ходе рейда выявлен случай предоставления жилого помещения в найм другим лицам, что законодательно недопустимо, — подчеркнула Оксана Жебель. – В отношении хозяина квартиры в судебном порядке будет решаться вопрос о выселении.

— В составе межведомственной комиссии, работающей на постоянной основе и периодически выезжающей по адресам, мы сегодня оцениваем, насколько комфортно живется владельцам квартир, — рассказала начальник управления по социальной политике администрации города Светлана Золотухина. – Вопрос у жителей домов на улицах Авиационной и Беляевской общий – это правомерность начисления платы за жилое помещение.

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги, действительно, имеется у многих хозяев квартир. Сумма общего долга по двум домам составляет более полумиллиона рублей. Члены комиссии обещали им помочь разобраться в сложившейся ситуации.

Справочно: Согласно муниципальной программе «Реализация жилищной политики в городе Оренбурге» на 2015 — 2021 годы на строительство 59 квартир для предоставления по договорам специализированного найма в 2018 году выделено 71 753 200 рублей.