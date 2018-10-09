С начала 2018 года на территории садоводческих некоммерческих объединений области зарегистрировано 55 пожаров, на которых погибло 5 человек, ещё 13 человек, в том числе 4 ребенка, получили травмы различной степени тяжести.

Основными причинами возникновения пожаров являются: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и поджог.

1 12 апреля на территории садового участка в СНТ «Восток» г. Новотроицка произошел пожар. Площадь пожара составила 60 м². В результате пожара погиб мужчина 1937 года рождения. Причина возникновения пожара – неосторожность при сжигании мусора, травы и иных изделий.

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23 апреля произошел пожар в дачном доме в СНТ «Южный Урал» г. Оренбурга. В результате пожара поврежден дачный дом на площади 20 м², двое несовершеннолетних получили травмы: мальчик 2009 года рождения получил ожоги лица, шеи, руки и туловища 1-3 степени, девочка 2012 года рождения получила отравление угарным газом. Пожар произошел в тот момент, когда мать пострадавших детей оставила их одних дома. Причина возникновения пожара – шалость с огнем детей.

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13 сентября произошел пожар в дачном доме в СНТ «Коммунальщик» г. Оренбурга. Площадь пожара составила 20 м². В результате пожара погибло 2 человека (мужчина 1947 и женщина 1948 годов рождения). Причина возникновения пожара – неосторожность при курении.

4 1 октября произошел пожар в дачном доме в СНТ «Ракета» (Ивановские сады). Площадь пожара составила 35 м². В результате пожара погиб мужчина 1982 года рождения. Предварительная причина возникновения пожара – неосторожность при курении.

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6 октября произошел пожар в вагончике для жилья в СНТ «Ясень» село им. 9 Января,. Площадь пожара составила 21 м². В результате пожара погиб мужчина 1968 года рождения. Предварительная причина возникновения пожара – неосторожность при курении.

6 9 октября произошел пожар в дачном доме в СНТ «Уралочка» (Оренбургский район). Площадь пожара составила 42 м². В результате пожара травмы различной степени тяжести получило 3 человека, в т.ч. двое детей (мужчина 1983 года рождения, дети 2008 и 2011 годов рождения). По оперативной информации дети находились дома одни. В настоящее время пострадавшие госпитализированы.