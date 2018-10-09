В Оренбурге пройдут обменные гастроли Липецкого театра кукол. Приезжие артисты покажут юным оренбуржцам три спектакля: поучительную интерактивную историю «Авоська в городе» (3+), основанное на фольклорных традициях представление «Липецкая ярмарка» (6+) и детский мюзикл «ДюйМовочка» (3+) по мотивам сказки Г.Х. Андерсена.

В названии музыкального спектакля авторы зашифровали его жанр (Детский Мюзикл), тем самым подчеркнув оригинальность.

Режиссером-постановщиком спектакля стал художественный руководитель Липецкого театра кукол Олег Пономарев, автор либретто Элен Кораблина, музыку написал Антон Холопов, художник – Светлана Рыжкова. На сцене Оренбургского областного театра кукол «ДюйМовочка» будет представлена в субботу 13 октября с двойным показом в 11:00 и в 13:00.

Премьера детского мюзикла в Липецке состоялась в октябре прошлого года. В нем задействовано более 20 игрушечных актеров. Интерактивный подход, используемый в процессе представления, вовлекает маленьких зрителей в действие, превращая их в полноправных участников спектакля. Музыкальная история рассказывает о том, что добро всегда побеждает зло, и о том, как важно знать, кто ты есть на самом деле.

Мюзикл длится в течение часа, за это время на сцене меняются красочные декорации, выразительные куклы, сюжетные сцены выстраиваются в зрелищный калейдоскоп. Зрители попадают то в кабинет великого сказочника с его волшебной библиотекой; то в болотное жилище госпожи Жабы и ее сына с гигантскими камышами и кувшинками, на листе которых может поместиться целая группа детей; то на лужайку эпатажного Жука с огромными яркими цветами; то в уютную норку хозяйственной тетушки Мыши с закромами, деревянной мебелью и по-настоящему пылающими в печке дровами…

Невероятно трогательная, захватывающая и поучительная история приключений крошечной девочки, поставленная липецкими кукловодами по мотивам знаменитой сказки Андерсена — прекрасный повод для знакомства ребенка с театром кукол и жанром детского мюзикла.