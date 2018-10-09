В Ижевске завершился Всероссийский фестиваль спортивных единоборств «Юный динамовец», который проводился в рамках детско-юношеской спартакиады общества «Динамо».

Более 20 команд со всей России приехали в столицу Удмуртии, чтобы побороться за первые места в боксе, самбо, дзюдо и греко-римской борьбе.

Спортсмен Центра бокса Данил Шутов взял «серебро» на первенстве спортивного общества «Динамо» в Ижевске.

Финальный поединок с москвичом Диером Исмаиловым судейская бригада рассудила не в пользу оренбургского боксера. Шутов провел на ринге четыре встречи и выбил из медальной гонки Рустама Сарчина из Ульяновска, Рамазана Мустафина из республики Татарстан, а также челябинца Яна Мейзингера.

Победа в Ижевске позволяла спортсмену участвовать в юношеском первенстве России 2019 года.

Другой представитель оренбургского Центра бокса — Александр Ващенко выбыл из борьбы за медали на этапе 1/4 финала. Спортсмен областной школы бокса имени Григория Васильева – Валерий Горчев проиграл своему оппоненту на стадии 1/8 финала.