В Оренбурге 9 октября озвучили итоги конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. В рамках развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации муниципальные образования Оренбуржья, победившие в конкурсе, получат почти 50 миллионов рублей на реализацию своих проектов.

С 15 августа по 15 сентября 2018 года городские округа и сельские поселения области имели право подать свои заявки на участие в конкурсном отборе. Прием заявок осуществлялся посредством электронной системы. Была принята 121 заявка из 10 городских округов и 26 муниципальных районов области. Все заявки прошли проверку соответствия проекта и конкурсной документации требованиям порядка проведения конкурсного отбора.

Право на получение средств областного бюджета получают муниципальные образования Оренбургской области, имеющие наибольшие значения итоговой оценки проекта. Победителями конкурсного отбора стали 69 проектов, на которые планируется направить 49 631,3 тыс. рублей из областного бюджета.

Министр финансов Оренбургской области Татьяна Мошкова отметила, что эта программа на территории региона дейтсвует уже два года, а отбор проводится, фактически, третий раз.

– Инициативное бюджетирование – это когда к средствам бюджета добавляются денежные средства граждан и спонсоров для решения тех вопросов местного значения, которые интересны жителям данного населенного пункта. Проект работает для того, чтобы люди могли решать наиболее волнующие их вопросы, – сказала Татьяна Мошкова. – Мы видим, что к третьему отбору есть небольшое смещение в предпочтениях оренбуржцев, которые подали свои заявки и проекты. Но постоянными остаются темы благоустройства дорог, сельских кладбищ, объектов культуры, игровых площадок.

Министр подчеркнула, что количество заявок год от года растет. По мнению руководителя регионального минфина, успех заключается в том, что люди сами принимают решение.

– Жители видят, что средства областного, местного бюджетов и их деньги вкладваются в те объекты, которые им необходимы. Лидером в инициативном бюджетировании является Шарлыкский район. Есть и новички с востока области, которые раньше не участвовали. Инициатива должна идти от всех: и от сельской администрации, и от самих жителей. Только в этом единении и получается результат, – подчеркнула министр финансов.

– Приятно отметить, что были представлены более ста проектов – практически вся область. Я обратил внимание, что те, кто проиграл в прошлом году, уже в этом, хорошо подготовившись, победили. И это очень здорово. Поэтому я очень рекомендую участвовать в этой инициативе. И я знаю, что уже сейчас муниципалитеты начали готовиться, – сказал первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин.