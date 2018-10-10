Две книги, два автора и два часа воспоминаний – в Оренбургской областной библиотеке им. Крупской говорили о классиках мировой литературы Жозефе Кесселе и Морисе Дрюоне. Юбилейный год обоих и визит Дрюона 15 лет назад в Оренбург послужили благотворительному фонду «Евразия» поводом собрать местный бомонд.

Не случайно именно на эту встречу прилетел из Парижа заместитель главного редактора ведущей газеты Франции «Фигаро» Арно де Ла Гранж: «Название Оренбург более 30 лет витало в моем сознании. Для меня это немного сказочное имя. Ведь две такие знаковые личности мировой литературы связаны с вашим городом».

Пришедших на встречу приветствовала вице-губернатор, заместитель председателя Правительства Оренбургской области Вера Баширова: «Писатель мира, при жизни ставший классиком, книгами которого зачитывались миллионы людей, приехал на родину своих предков. И назвал Оренбург третьей столицей России – столицей потаённой, неброской, предвосхищая его сегодняшний бренд: сердце Евразии. Сердце – это не столица, не административный центр. Сердце – это концентрация энергетики континента, философии и эмоциональности евразийства. Сердце – это то, что замирает или бьется чаще, чувствуя радость или беду».

Президент фонда «Евразия» Игорь Храмов пояснил, почему считает приезд Мориса Дрюона по-настоящему историческим: «Это прикосновение Дрюона к его истокам вылилось в октябре 2003 года в огромную публикацию газеты «Фигаро». Статья называлась «Возвращение в Оренбург». Мне неизвестен второй такой случай, когда об Оренбуржье на первой полосе в таком объеме писало ведущее издание какого-то государства. И речь там шла не только об Оренбурге, но и о России, о Путине и о том, как необходимо Западу изменить свой взгляд на нашу страну. Именно после этого Президент России высказался о том, насколько эффективнее формировать имидж государства не просто рассказывая о самих себе, а именно опираясь на такие авторитетные мнения национальных лидеров. Таких, каким для Франции, безусловно, является Дрюон».

На встрече в библиотеке о памятном для оренбуржцев приезде рассказывали экс-губернатор Оренбуржья Алексей Чернышев и бывший вице-губернатор Сергей Горшенин. Кстати, именно Горшенин, ныне проректор Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, в этом году лично профинансировал издание одной из представленных «Евразией» книг. «Морис Дрюон и Жозеф Кессель: Российские корни» вышла на русском и французском языках, ее переводчик – известный оренбургский лингвист, член Союза переводчиков России Владимир Леонтьев.

Вторую книгу – роман Жозефа Кесселя «Сибирские ночи» 90 лет спустя после выхода в свет перевела с французского на русский тоже оренбурженка, выпускница Оренбургского государственного педагогического университета Елена Багно. Она обратилась к гостям презентации в видеообращении из Лондона. Вообще на встрече было показано много видеоматериалов. Это и ролики ГТРК «Оренбург» из цикла «Наши люди», и интервью с послом России в Ватикане Александром Авдеевым, работавшим в начале 2000-х российским послом во Франции, а затем ставшим министром культуры России. Но особенно выразительным было выступление самого Мориса Дрюона – его рассказ об оренбургских предках, записанный в 2008 году, на французском языке, порадовал и гостя из «Фигаро», и преподавателей французского языка оренбургских вузов.

Вообще Арно де Ла Гранж очень высоко отозвался об уровне языковой подготовки оренбургских студентов. Накануне по предложению фонда «Евразия» он побывал в Оренбургском государственном университете, встретился с ректором университета Жанной Ермаковой, полюбовался видами Оренбурга со смотровой площадки высотки ОГУ и около полутора часов общался со студентами факультета филологии и журналистики.

За три дня пребывания в городе заместитель шеф-редактора «Фигаро» вместе с фондом «Евразия» практически проделал путь Мориса Дрюона: побывал во всех исторических местах, связанных с семьей Кессель, познакомился с пуховязальным промыслом, подарил свой собственный роман областной библиотеке им. Крупской и даже добрался до Черного Отрога. Туда, на свою родину, 15 лет назад повез Мориса Дрюона Виктор Степанович Черномырдин. Мсье де Ла Гранж посетил вчера историко-мемориальный музей Виктора Черномырдина, где директор Светлана Черномырдина среди прочего показала гостю и автомобиль, приобрести который Виктору Степановичу помог сам Морис Дрюон.

Как и 15 лет назад в организации всех этих мероприятий содействие Оренбургскому благотворительному фонду «Евразия» оказывало министерство культуры и внешних связей Оренбургской области.