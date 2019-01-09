На базе Института физической культуры г. Оренбурга прошел Кубок ректора ОГПУ по легкой атлетике.

Участие в соревнованиях приняли более 200 спортсменов из Самарской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан.

В командном первенстве I место занял Институт физической культуры и спорта (г. Оренбург), II место – Оренбургский государственный университет (г. Оренбург), III место – УГАТУ (г. Уфа).

Успешно выступили спортсмены МБУ СШ № 8 г. Оренбурга: