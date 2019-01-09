На базе Института физической культуры г. Оренбурга прошел Кубок ректора ОГПУ по легкой атлетике.
Участие в соревнованиях приняли более 200 спортсменов из Самарской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан.
В командном первенстве I место занял Институт физической культуры и спорта (г. Оренбург), II место – Оренбургский государственный университет (г. Оренбург), III место – УГАТУ (г. Уфа).
Успешно выступили спортсмены МБУ СШ № 8 г. Оренбурга:
- бег 300 м (женщины) — I место – Полина Кольцова (тренер Потокин А.В.),
- бег 600 м (женщины) — I место – Эвелина Овсянникова (тренер Кирамов С.Х.),
- бег 60 м (мужчины) — I место – Иван Трофимович (тренер Кирамов С.Х.),
- бег 300 м (мужчины) — II место – Никита Богданов (тренер Кирамов С.Х.),
- бег 600 м (мужчины) — I место – Андрей Исайчев (тренер Кирамов С.Х.), III место – Данила Губаев (тренер Кирамов С.Х.),
- бег 3000 м (мужчины) — I место – Альберт Рамазанов (тренер Кирамов С.Х.).