Губернатор Оренбургской области Юрий Берг сегодня, 9 января, побывал в Абдулинском городском округе на месте схода с рельс нескольких вагонов товарного поезда.

Сообщение о сходе 18 вагонов товарного поезда около железнодорожной станции Абдулино поступило сегодня утром. На место происшествия оперативно выдвинулись ремонтные подразделения Куйбышевской железной дороги ОАО «Российские железные дороги» и силы местной подсистемы реагирования на чрезвычайные ситуации, а также выехала оперативная группа под руководством начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области Александра Зенова.

После проверки движение поездов было организовано по второй не поврежденной в результате схода колее. На пострадавшей колее начались работы по устранению последствий аварии и восстановлению железнодорожного пути.

Губернатор Юрий Берг, прибыв на место происшествия, ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ, заслушал доклады руководства оперативной группы и обсудил задачи с представителями Куйбышевской железной дороги.

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В настоящее время в устранении последствий схода товарных вагонов задействовано более 180 человек, в том числе работники ремонтных поездов, прибывших со станций Абдулино, Безымянная и Дема, и 45 единиц техники. Железнодорожники планируют завершить ремонтно-восстановительные работы до 04.00 10 января.

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