Розыскная собака «Рика» раскрыла преступление

Накануне, из сарая 58-летнего жителя поселка Красногвардеец были похищены личные вещи. Оперативниками с помощью розыскной собаки «Рика» был задержан 59-летний подозреваемый.

Воришка отправился на дело глубокой ночью. Дверь в сарай была не заперта, поэтому ему не составило труда проникнуть в хозяйственную постройку. Оттуда он похитил все, что представляло хоть какую то ценность: спиннинг, удочку, рыболовные снасти, алюминиевая флягу и даже настенные часы.

Мужчину задержали по горячим следам. По факту кражи возбуждено уголовное дело.