В Покровке на заводе промышленного цинкования тушат крупный пожар

9 января в 17:30 поступило сообщение о возгорании на территории Оренбургского завода промышленного цинкования по адресу: Новосергиевский район, село Покровка, улица Заводская, 1/1. На место были направлены силы и средства местного гарнизона согласно расписанию выезда.

В 17:31 на место выехала оперативная группа ФГКУ «10 отряд ФПС по Оренбургской области».

По прибытию к месту вызова было установлено, что происходит горение производственного помещения (цех горячего цинкования). Пожару присвоен второй повышенный номер сложности №3. На место убыла оперативная группа Главного управления МЧС России по Оренбургской области под руководством заместителя начальника по ГПС полковника внутренней службы Гнедова В.В., спецтехника, специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Площадь пожара составляет 6600 кв.м.

По оперативной информации погибших, пострадавших нет.

На место для замеров уровня ПДК вредных веществ направлена лаборатория экологической службы.

Происходит наращивание группировки сил и средств.

На месте работают от МЧС 50 человек, 15 ед. техники

О ЗАВОДЕ:

ООО «Оренбургский Завод Промышленного Цинкования» входит в холдинг УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ.

Компания «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» была образована в 1998 г. Основной сферой деятельности компании является комплексное проектирование энергообъектов любого уровня сложности, строительство и реконструкция сетей электроснабжения от 0,4 до 500 кВ.

В рамках расширения компании в 2009 г. был приобретен Покровский Авторемонтный завод, и уже в 2010 г. на его базе был запущен первый цех Покровского Завода Металлоконструкций.

Следующим этапом развития холдинга стало строительство Оренбургского Завода Промышленного Цинкования, с декабря 2014 г. завод начал оказывать услуги и сторонним клиентам.

Завод оснащен современной автоматической линией горячего цинкования фирмы INGENIA GmbH производственной мощностью до 80 000 т в год. Ванна цинкования является одной из самых больших в России и имеет габариты 14,0х2,4х3,5 м. Оборудование позволяет цинковать металлоизделие массой до 9 т.

Технологические возможности позволяют производить горячее цинкование строительных металлоконструкций, опор линий электропередач, мачт и башен связи, дорожных ограждений, крупногабаритных металлоконструкций и многого другого.