В Новосергиевском районе введен режим ЧС из-за крупного пожара на заводе

В соответствии с Постановлением администрации МО Новосергиевского района №1-п с 21:00 9 января 2018 года на территории Новосергиевского района введен режим Чрезвычайной ситуации, до полной ликвидации последствий пожара, сообщили в пресс-служба Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

Напомним, что около 17 часов, стало известно о пожаре на территории Оренбургского завода промышленного цинкования, расположенного в селе Покровка. В 21:10 по местному времени пожар локализован на площади 7 тыс. кв. м.