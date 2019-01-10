Пожар на заводе промышленного цинкования ликвидирован

Напомним, 9 января в 17:30 произошло возгорание на территории Оренбургского завода промышленного цинкования в селе Покровка. Огонь возник в цехе горячего цинкования.

В самом начале пожару был присвоен повышенный номер сложности №2. В 19:37 ранг сложности был повышен до №3. К этому времени огонь распространился на площади более 6 тыс. кв.м.

В 21:10 пожар локализован на площади 7000 м. кв. Еще через полчаса пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Полностью ликвидировать пожар удалось 10 января в 02:58.

Пожар тушили от МЧС 50 человек, 15 ед. техники, всего 75 человек, 29 ед. техники. Для тушения помимо автотехники применялся пожарный поезд.

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