В Оренбурге появятся современные скейт-площадки

В Оренбурге сегодня открыты 70 парков и скверов, из них 42 располагаются в Южном округе и 28 — в Северном округе. Накануне Глава Оренбурга Евгений Арапов осмотрел некоторые из природных уголков, предназначенных для отдыха горожан.

В самом старом парке города — имени В.А.Перовского, который находится в сердце города, всегда многолюдно. На детской площадке играют малыши с мамами, те, кто постарше, гоняют на скейтах по дорожкам парка. Парк ухожен, вокруг очень чисто и красиво.

Особое внимание Глава города Евгений Арапов уделил вопросу создания современной скейт-площадки.

— С учетом того, что катание на скейтах достаточно рискованное и травмоопасное, площадка должна соответствовать всем требованиям безопасности. В этом году будет сформирована программа по обустройству в городе зон для активного вида отдыха горожан, в том числе и новой скейт-площадки в парке Перовского. А построят ее уже в следующем, 2019 году.

Продолжая объезд города, Евгений Арапов побывал и в сквере имени Героя России Александра Прохоренко, который появился на Малой земле по инициативе общественности и при поддержке администрации Оренбурга.

В рамках городского субботника, прошедшего 14 октября 2016 года, некогда заброшенный пустырь превратился в красивую аллею, напоминающую горожанам о подвиге, который совершил наш земляк. Сейчас его украшают уже 350 высаженных деревьев.

С первым заместителем главы Северного округа Игорем Бунегиным Глава города Евгений Арапов обсудил необходимость своевременного полива растений, вопросы освещения, обустройства пешеходных дорожек и общего благоустройства сквера.

Вокруг памятника Герою России система автоматического полива уже частично есть. До начала осени этого года протянут трубы автополива и по основной территории парка.

— По каждому парку города должна быть сформирована программа развития. Нам нужно понимать, сколько предусматривать средств в бюджете на следующий год на формирование зелёных парковых зон с учётом их развития, — резюмировал Глава города Евгений Арапов.