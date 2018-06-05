Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Оренбургской области в мае текущего года была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Торгсервис 74» (магазинов сети «Светофор» г. Оренбурга), в результате которой выявлены многочисленные нарушения требований Технических регламентов Таможенного союза.

ООО «Торгсервис 74» осуществляет в магазинах «Светофор» розничную торговлю продуктов питания, в том числе и продукции животного происхождения (мясо, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, рыба, яйцо).

В ходе контрольно–надзорных мероприятий было выявлено 19 кг некачественной и опасной продукции, а именно: 4 кг животноводческой продукции с истекшими сроками годности (сыр, колбаса вареная), 11 кг продукции, хранимой с нарушением условий хранения (рыба мороженая, курица копченая), 4 кг — без маркировки (рыба соленая, рыба копченая), а также 5040 штук куриного яйца без оригиналов ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, выявлено отсутствие лабораторно–производственного контроля.

Вся выявленная некачественная и опасная продукция в соответствии с выданным постановлением была уничтожена владельцем. За выявленные нарушения требований Технических регламентов Таможенного союза 6 должностных лиц ООО «Торгсервис 74» были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.