Авария на магистральном трубопроводе устранена

Горячее водоснабжение в многоквартирных домах полностью восстановлено к намеченному времени. Полное завершение всех работ по устранению последствий аварии произошло 5 июня в 14:35.

Напомним, в связи с устранением утечки на магистральном трубопроводе вечером 4 июня было отключено горячее водоснабжение (ГВС) в домах на:

пр.Победы -111,113,115,117,119,121,123,123а,124,126,127,129,130,131,133а, 135, 137;

пер. Квартальном — 1; д/с №39, шк. №47;

ул. Леушинской — 56;

ул. Полигонной — 1,1/1, 2, 4, 6, 8, 10;

ул. Абдрашитова — 230, 232, 234, 236, 238, 242, 257, 259, 261, 263, 264;

ул. Карагандинской — 34, 46, 48;

ул. Ялтинской — 6, 8,10,47,49,51;

пер. Крымском — 60;

ул. Хакимова — 116;

ул. Планерной — 1, 1а, 2, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 12;

ул. Одесской — 111, 113, 116, 121, 125, 129;

ул. Самолетной — 82 (д/с № 48),216 (д/с № 60), 216а, 218, 218а;

ул. Шевченко — 125а (шк. № 20), 231, 233 (шк. № 12), 235, 241, 243;

ул. Томилинской — 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240а (д/с № 90), 242 (шк. № 50), 242а, 244, 246, 248, 250, 251, 253, 255, 253а, д/с № 46.

Первоначально горячее водоснабжение планировалось восстановить 5 июня к 8:00, впоследствии время ремонтных работ продлили до 14:00.