Юрий Берг провел заседание областной антитеррористической комиссии

5 июня, в Доме Советов под председательством губернатора прошло заседание областной антитеррористической комиссии, посвященное вопросам обеспечения безопасности оренбуржцев и профилактической работе.

Обсуждалось повышение уровня защищенности объектов социальной и коммунальной инфраструктуры и мест массового пребывания людей, безопасность мест отдыха детей, а также меры совершенствования адресной профилактической работы с гражданами из «категории риска» и мигрантами.

Открывая заседание, Юрий Берг отметил, что вопросы, вынесенные на повестку дня, требуют повышенного внимания всех заинтересованных министерств и ведомств и не допускают формализма в их решении.

– Не должно быть формального подхода к подготовке и проведению обследований, проверок мест массового пребывания людей. В полной мере это касается и территорий летнего отдыха и оздоровления юных оренбуржцев. Большая работа проделана всеми заинтересованными ведомствами накануне открытия детских лагерей, тем не менее, необходимо принять дополнительные меры по их антитеррористической защищенности, – сказал губернатор.

Докладчиками на заседании выступили начальник Управления Росгвардии по Оренбургской области Олег Пугаев, министр социального развития Оренбургской области Татьяна Самохина, заместитель министра образования Оренбургской области Юрий Мерзляков, начальник ЦПЭ УМВД России по Оренбургской области Александр Васильев и начальник УФСИН России по Оренбургской области Сергей Поршин.

– Обеспечение безопасности оренбуржцев, снижение уровня террористических угроз — задачи сложные, решать их необходимо комплексно, во взаимодействии всех заинтересованных структур и силовых ведомств. И мы обязаны эти задачи выполнить, –подчеркнул Юрий Берг после обсуждения докладов.

По итогам заседания областной антитеррористической комиссии был принят ряд рекомендаций, касающихся совершенствования работы в сфере обеспечения безопасности оренбуржцев и дополнительных мер по усилению межведомственного взаимодействия.