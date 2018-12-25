На сегодняшний день в Оренбурге готовы к эксплуатации 55 кортов. Среди них – 21 корт на территории общеобразовательных учреждений города Оренбурга:
- МОБУ «СОШ № 3», пр. Гагарина, 45;
- МОБУ «СОШ № 4», ул. Химическая, 15;
- МОАУ «СОШ № 6», ул. Весенняя, 18;
- МОБУ «СОШ № 15», ул. Бр. Башиловых, 18;
- МОАУ «СОШ № 16», ул. Минская, 1;
- МОБУ «СОШ № 17», ул. Орджоникидзе, 226;
- МОБУ «СОШ № 21», ул. Просвещения, 4;
- МОБУ «СОШ № 24», ул. Чичерина, 1;
- МОБУ «СОШ № 25», ул. Туркестанская, 6а;
- МОБУ «СОШ № 35», ул. Беляевская, 57/1;
- МОБУ «СОШ № 37», п. Нижнесакмарский, ул. Молодежная, 17;
- МОБУ «СОШ № 40», ул. Культурная, 21;
- МОБУ «СОШ № 47», пер. Квартальный, 2;
- МОБУ «СОШ № 57», ул. Юных Ленинцев, 9;
- МОБУ «СОШ № 60», пос. им. Куйбышева, ул. Школьная, 1;
- МОБУ «СОШ № 76», пр. Гагарина, 25;
- МОАУ «Гимназия № 3», ул. Ноябрьская, 41;
- МОАУ «Гимназия № 8», ул. Салмышская, 3/2;
- МОБУ «Лицей № 5», ул. Джангильдина, 11/1;
- МОБУ «СОШ №70», п. Самородово, ул. Школьная, 34;
- МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района, ул. Магнитогорская, 80.
24 корта во дворах и микрорайонах, находящихся в ведении УК, ТСЖ и управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города:
- ул. Чкалова, 17;
- пр. Бр. Коростелевых, 46;
- пр. Кривцова, 1/2;
- ул. Салмышская, 18;
- ул. Брестская, 16/1;
- ул. Чернышевского, 28;
- ул. Чкалова, 34;
- ул. Авиационная, 20/1;
- ул. Р. Люксембург, 39;
- ул. Салмышская, 44, 44/2;
- ул. Просторная, 19, 19/1;
- ул. Березка, 10;
- ул. Родимцева, 10/2;
- пер. Крымский, 60;
- ул. Всесоюзная, 4;
- пр. Победы, 156;
- ул. Промышленная, 14;
- ул. Родимцева, 2;
- пр. Гагарина, 43;
- ул. Липовая, 5/2;
- ул. 70 лет ВЛКСМ, 2, 3;
- ул. Волгоградская, 36/3;
- ул. Салмышская, 3;
- ул. Тихая, 6.
3 корта на территории спортивных школ города Оренбурга:
- МБУ «СШ № 1» им. Л.Д. Ковалевского, ул. 60 лет Октября, 15;
- МБУ «СШ № 5» «Орбита», ул. Заводская, 30;
- МАУ СШ № 9 «Сармат», ул. Культурная, 1а.
7 ведомственных кортов:
- ГБОУ «Оренбургский санаторный Дом детства», ул. Кольцевая, 6 (министерство образования Оренбургской области);
- с. Городище, ул. Октябрьская, 10 (администрация с. Городище);
- пос. Бердянка (администрация пос. Бердянка);
- пос. Пруды, ул. Школьная, 7а (администрация пос. Пруды);
- ГКООУ Санаторная школа-интернат № 4, ул. 60 лет Октября, 2д (министерство образования Оренбургской области);
- «Времена года» (ООО «Оренбург Стройжилсервис»);
- ул. Транспортная, 16 (ООО «Оренбург Стройжилсервис»).
Ледовые площадки и катки:
- рынок «Петровский», ул. Лесозащитная, 16 (каток);
- СКК Оренбуржье», проспект Гагарина, 21/1 (каток);
- МАУ СШОР по боксу ул. Красная площадь, 3/5 (каток);
- рынок «Фермер Базар» ул. Салмышская, 51 (каток);
- ТК «Север», пр. Дзержинского, 23 (каток);
- ул. Загородное шоссе «Спорт-Парк» (каток);
- МАУ ЦСК «Оренбург», ул. Новая, 17/1 (стадион);
- МОАУ «СОШ № 16», ул. Минская, 1 (футбольное поле).
Окончание работ по заливке оставшихся хоккейных кортов запланировано до 28 декабря 2018 года.