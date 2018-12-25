На сегодняшний день в Оренбурге готовы к эксплуатации 55 кортов. Среди них – 21 корт на территории общеобразовательных учреждений города Оренбурга:

МОБУ «СОШ № 3», пр. Гагарина, 45;

МОБУ «СОШ № 4», ул. Химическая, 15;

МОАУ «СОШ № 6», ул. Весенняя, 18;

МОБУ «СОШ № 15», ул. Бр. Башиловых, 18;

МОАУ «СОШ № 16», ул. Минская, 1;

МОБУ «СОШ № 17», ул. Орджоникидзе, 226;

МОБУ «СОШ № 21», ул. Просвещения, 4;

МОБУ «СОШ № 24», ул. Чичерина, 1;

МОБУ «СОШ № 25», ул. Туркестанская, 6а;

МОБУ «СОШ № 35», ул. Беляевская, 57/1;

МОБУ «СОШ № 37», п. Нижнесакмарский, ул. Молодежная, 17;

МОБУ «СОШ № 40», ул. Культурная, 21;

МОБУ «СОШ № 47», пер. Квартальный, 2;

МОБУ «СОШ № 57», ул. Юных Ленинцев, 9;

МОБУ «СОШ № 60», пос. им. Куйбышева, ул. Школьная, 1;

МОБУ «СОШ № 76», пр. Гагарина, 25;

МОАУ «Гимназия № 3», ул. Ноябрьская, 41;

МОАУ «Гимназия № 8», ул. Салмышская, 3/2;

МОБУ «Лицей № 5», ул. Джангильдина, 11/1;

МОБУ «СОШ №70», п. Самородово, ул. Школьная, 34;

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района, ул. Магнитогорская, 80.

24 корта во дворах и микрорайонах, находящихся в ведении УК, ТСЖ и управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города:

ул. Чкалова, 17;

пр. Бр. Коростелевых, 46;

пр. Кривцова, 1/2;

ул. Салмышская, 18;

ул. Брестская, 16/1;

ул. Чернышевского, 28;

ул. Чкалова, 34;

ул. Авиационная, 20/1;

ул. Р. Люксембург, 39;

ул. Салмышская, 44, 44/2;

ул. Просторная, 19, 19/1;

ул. Березка, 10;

ул. Родимцева, 10/2;

пер. Крымский, 60;

ул. Всесоюзная, 4;

пр. Победы, 156;

ул. Промышленная, 14;

ул. Родимцева, 2;

пр. Гагарина, 43;

ул. Липовая, 5/2;

ул. 70 лет ВЛКСМ, 2, 3;

ул. Волгоградская, 36/3;

ул. Салмышская, 3;

ул. Тихая, 6.

3 корта на территории спортивных школ города Оренбурга:

МБУ «СШ № 1» им. Л.Д. Ковалевского, ул. 60 лет Октября, 15;

МБУ «СШ № 5» «Орбита», ул. Заводская, 30;

МАУ СШ № 9 «Сармат», ул. Культурная, 1а.

7 ведомственных кортов:

ГБОУ «Оренбургский санаторный Дом детства», ул. Кольцевая, 6 (министерство образования Оренбургской области);

с. Городище, ул. Октябрьская, 10 (администрация с. Городище);

пос. Бердянка (администрация пос. Бердянка);

пос. Пруды, ул. Школьная, 7а (администрация пос. Пруды);

ГКООУ Санаторная школа-интернат № 4, ул. 60 лет Октября, 2д (министерство образования Оренбургской области);

«Времена года» (ООО «Оренбург Стройжилсервис»);

ул. Транспортная, 16 (ООО «Оренбург Стройжилсервис»).

Ледовые площадки и катки:

рынок «Петровский», ул. Лесозащитная, 16 (каток);

СКК Оренбуржье», проспект Гагарина, 21/1 (каток);

МАУ СШОР по боксу ул. Красная площадь, 3/5 (каток);

рынок «Фермер Базар» ул. Салмышская, 51 (каток);

ТК «Север», пр. Дзержинского, 23 (каток);

ул. Загородное шоссе «Спорт-Парк» (каток);

МАУ ЦСК «Оренбург», ул. Новая, 17/1 (стадион);

МОАУ «СОШ № 16», ул. Минская, 1 (футбольное поле).

Окончание работ по заливке оставшихся хоккейных кортов запланировано до 28 декабря 2018 года.