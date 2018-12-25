Поводом для проведения правовой оценки действий администрации города Оренбурга стало обращение индивидуального предпринимателя и заявление областной прокуратуры.

Как выяснилось, администрация выдала свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок четырем организациям: ООО «Лидерком», ООО «Первый автобусный парк», ООО «Пассажирский альтернативный транспорт» и ООО «Альтернатива» без проведения конкурсных процедур. Речь идет о маршрутах 39, 40, 33, 17, 67, 53, 63.

Такие действия не только нарушают установленный законом порядок выдачи свидетельств, но и приводят к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на рынке услуг по перевозке пассажиров автотранспортом в г. Оренбурге.

Оренбургское УФАС России выдало предупреждение, в соответствии с которым в срок до 19 февраля 2019 года администрации надлежит обеспечить привлечение перевозчиков по вышеуказанным маршрутам в установленном законом порядке.