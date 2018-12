23 декабря В Центре культуры и досуга села Кубанка Переволоцкого района в восьмой раз прошел фестиваль джазовой музыки «Рождественские встречи- 2018».

В нем приняли участие творческие коллективы и сольные исполнители из Оренбургской области. В концертной программе выступили заслуженный коллектив России Детский народный эстрадный оркестр (руководитель Яков Пеннер), джазовый ансамбль школы искусств поселка Караванный и народный джазовый ансамбль «Караван» (руководитель Денис Гиргилижиу), народная группа «Диксиленд» (руководитель Дмитрий Пеннер), народный ансамбль джаза «Хутор-Бенд» (руководитель Дмитрий Мавродиев), а также Юлия Матвиенко, Виктория Горбачева, Ильдар Абдуллин и солистка эстрадно-духового оркестра «Оренбург» Ольга Тушева.

— Джаз – это новое искусство. Им занимается энергичная молодежь, потому что это интересное и неизведанное направление, — отметил заслуженный работник культуры, художественный руководитель и дирижер муниципального духового оркестра «Оренбург» Виктор Хрипун.

В исполнении участников «Рождественских встреч-2018» прозвучали 24 лучшие джазовые композиции, среди которых «Paper moon», «Старый рояль», «Я шагаю по Москве», «Ласковый дождь», «Someone tell me why», «Казацкие забавы», «Georgia on my mind», «Give it away», «Ja Da» и другие.