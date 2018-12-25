В Оренбурге проходит открытие новогодних елок. Предлагаем вам ознакомиться со списком мероприятий, которые пройдут во вторник, 25 декабря:

17:00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Транспортная, 1/1.

17:00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. С. Лазо, 11.

17:30 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Липовая, 5/2.

18:00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Ноябрьская, 46

18:30 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Конституции, 1/2.

18:30 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. мкр. 70 лет ВЛКСМ, 8.

18:30 — Открытие главной новогодней елки Дзержинского района, в парке им. Гуськова.

18:30 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Тамарова, 2/2.

19:00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Просторная, 21, 21/1.

19:00 — Открытие главной новогодней елки Центрального района «Сказка в каждый дом». пер. Ярославский, 1б, 1г.

19:00 — Открытие новогодней елки по адресу: ул. Ноябрьская, 47, 47/1, 47,2.

19:00 — Мероприятие «Елка новогодняя зовет на праздник нас…», ул. Центральная, 13 (МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества»).