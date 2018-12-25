После прошедшего в Китае турнира по дзюдо «Мастерс» Международная федерация дзюдо (IJF) обновила Мировой рейтинг дзюдоистов.

Оренбургский дзюдоист Роберт Мшвидобадзе возглавил мировой рейтинг дзюдоистов в весовой категории (-60 кг).

Мастер спорта России международного класса, член сборной России по дзюдо, серебряный призёр чемпионата мира 2018 (Баку), золотой медалист престижного турнира «Мастерс» 2018 (Китай), чемпион Европы 2017 (Варшава) Роберт Мшвидобадзе накануне принял участие в торжественном открытии первенства СК «Легенда» по дзюдо среди спортсменов 2006 — 2008, 2010 — 2012 г.р., приуроченном к празднованию Нового года.

120 юных дзюдоистов впервые вышли на татами в своей спортивной карьере и узнали секреты профессионального мастерства от известного земляка.

Победители и призеры награждены грамотами и медалями.