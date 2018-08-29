1 сентября в рамках празднования 275-летия со дня рождения города Оренбурга состоится торжественное открытие частного учреждения социального обслуживания населения «Социально-оздоровительный центр (пансионат) «Марсово поле». В открытии планируется участие губернатора Юрия Берга.

Пансионат «Марсово поле» располагается в живописном уголке на берегу Урала, представляет собой социальное учреждение нового типа. Помимо комфортных условий проживания, правильного питания, оздоровления и интересного досуга пансионат предлагает своим гостям уникальные программы развития способностей в любом возрасте.

Пансионат рассчитан на 45 человек. Первые гости уже оценили все его преимущества.

Учреждение включено в реестр поставщиков социальных услуг Оренбургской области, что дает возможность предоставлять услуги на уровне государственных учреждений.

Проект реализуется компанией ОАО «Орьрегионинвестхолдинг».

Место и время проведения мероприятия: г. Оренбург, ул. Красная площадь, дом 3/8, 14:30.