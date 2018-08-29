Новый арт-объект — «оркестр» уличных фонарей с диодными лампами – расположится по соседству с Оренбургским драматическим театром им. А. Горького.

Сегодня на ул. Советской начат монтаж основания для фигур, а «персонажи» оркестра — контрабасиста, саксофониста, трубача и арфистки (ещё и с лавочкой) — будут установлены в пятницу. Высота декоративных скульптур из листового металла составляет 2 — 2,5 метра.

Благоустройство Южного округа Оренбурга в преддверии празднования Дня города продолжается. Так, накануне в габионах на ул. Советской и на ул. М. Жукова появились желто-зеленая туя и барбарис.