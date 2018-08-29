Расписные стены оренбургских многоэтажек радуют оренбуржцев

Крупнейший российский фестиваль уличного искусства и граффити «Стенограффия» стартовал в Оренбурге уже в четвертый раз.

С 2015 года на улицах города появилось больше 10 стрит-арт объектов, которые уже стали знаковыми местами и точками притяжения для оренбуржцев и гостей города. Экскурсию по самым ярким и знаковым местам провела накануне для журналистов куратор фестиваля «Стенограффия» Дарья Мельникова.

Пожалуй, самая трепетная, по воспоминаниям создателей, и творческая работа выполнена три года назад. Героев известного детского мультфильма — Львенка и Черепаху — на торце дома по ул. Дружбы, 2, художники из Екатеринбурга Александр Галешников и Константин Рахманов рисовали под музыкальное сопровождение местной детворы.

Московский автор Данила Шмелев создал свою работу в 3D-стилистике сразу на двух домах по адресу: ул. Юных Ленинцев, 11 и 13, в 2016 году. Объемное, будто вырывающееся из стен зданий, прикосновение рук передает нежность молодых людей, которую не выразить словами.

А на торце пятиэтажного дома по адресу: ул. Карагандинская, 110, появилась динамичная работа художника из Харькова Андрея Пальваля, который поселил на здание тропических птиц щурок. И у оренбуржцев, живущих рядом или проезжающих мимо, непременно поднимается настроение даже в самый ненастный день.

Харизма и позитив новосибирской художницы Марины Ягоды внесли в прошлом году яркую струю в жизнь лицея № 5 (ул. Джангильдина, 11/1). Разукрашенные стены учебного учреждения не только символизируют сочетание гуманитарных и технических наук, но и стали предметом гордости и интереса к знаниям учащихся.

Символом степной столицы — оренбургским пуховым платком — «укрыл» небольшое строение на перекрестке Майского проезда и ул. 60 лет Октября уфимский художник Павел Знаг, соединив каллиграфию и уличное искусство.

«Работы наших художников позволяют жителям Оренбурга взглянуть на родной город по-другому, — подчеркивает Дарья Мельникова, — напомнить о теплых чувствах, ярких моментах из жизни, подчеркнуть красоту».

Арт-объект «Мост Эйнштейна – Розена», появившийся на фасаде девятиэтажного дома по ул. Восточной, д. 29, несколько дней назад, стал подарком к 275-летию города и посвящен неразрывной связи областного центра с историей покорения космоса.

Именно в нашем городе больше 60 лет назад начался путь к космическим высотам Юрия Алексеевича Гагарина. Оренбуржцы гордятся знаменитым земляком, они и вдохновили художников «Стенограффии» на создание рисунка на поверхности площадью около 300 квадратных метров.

«Мы посвятили такой масштабный проект большому юбилею города, — резюмировала куратор Дарья Мельникова. – История Оренбурга вдохновляет художников, и стрит-арт объекты, украсившие стены многоэтажек, привлекают внимание и нравятся людям».