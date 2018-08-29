Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта совместно с представителями прокуратуры города Оренбурга проверили состояние отремонтированных в этом году дорог областного центра. Особое внимание было уделено дорогам, включенным в прошлом году в общественный проект «Карта убитых дорог», – это дороги на улицах Лесозащитная, Донгузская, Всесоюзная и дорога в поселке Нижнесакмарский.

Приведение транспортных артерий города в нормативное состояние стало возможным благодаря участию Оренбургской агломерации в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги».

Общая площадь покрытия запланированных дорожных работ в Оренбурге на 2018 год составляет 258 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день отремонтировано 206 тысяч кв. м, что составляет порядка 15 км дорог местного значения.

«В ходе рейда были выявлены незначительные замечания, которые будут устранены подрядчиками, — прокомментировал итоги рейда заместитель начальника МБУ «УКС» Владимир Гирин. — Согласно плану проведения работ на улице Лесозащитной в этом году был выполнен ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы по строительству тротуаров запланированы на следующий ремонтный период. Также запланировано проведение работ по устройству новых остановочных павильонов на подъездной дороге в поселок Нижнесакмарский. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день на улице Чкалова и проспекте Гагарина завершается проведение дорожных работ. На улице Шевченко выполняется устройство выравнивающего слоя и установка бортового камня. Все работы выполняются в срок и по графику», — подчеркнул Владимир Гирин.

Что касается замечаний по поводу нанесения дорожной разметки, то, по словам начальника управления по организации дорожного движения администрации города Оренбурга Сергея Прошина, постоянная разметка наносится на отремонтированное дорожное полотно по истечении определенного срока, дабы избежать так называемого «впитывания» полотном краски. На время проведения дорожных работ наносится временная разметка. Для обеспечения безопасности дорожного движения все участки дорог, на которых проводятся работы обозначены специальными информационными знаками.

Напомним, дорожные ремонтные работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» должны быть завершены до 1 октября 2018 года, работы по строительству новых дорог – до 1 ноября 2018 года.