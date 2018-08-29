Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил курорты минеральных вод и бальнеологические курорты, популярные для отдыха и лечения в России в летнем курортном сезоне 2018 года.

Курорты Крыма, Оренбуржья, Ставрополья и Кубани вошли в первую пятерку бальнеологических курортов, популярных летом.

Топ-5 курортов минеральных вод и бальнеокурортов по популярности летнего отдыха составили Саки в Крыму, Соль-Илецк в Оренбурской области, Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае, а также Горячий Ключ в Краснодарском крае.

По данным Tvil.ru, туристы бронировали летний отдых в Соль-Илецке в среднем на 5 ночей и тратили на проживание 1,8 тысяч рублей в сутки на семью.

Дешевле всего было провести летний отпуск на курортах Кавказских Минеральных Вод, Кисловодске и Пятигорске — 1,5 тысячи рублей в сутки, дороже — в Саки (2 тысячи рублей). Дольше всего на курортах минвод отдыхали в Крыму — в среднем, по 10 дней.

5 самых популярных курортов минеральных вод и бальнеологических курортов летом-2018:

Саки, Крым — 2 тысячи рублей/ 10 ночей Соль-Илецк, Оренбургская область — 1,8 тысяч рублей/ 5 ночей Кисловодск, Ставропольский край — 1,5 тысячи рублей/ 8,5 ночей Пятигорск, Ставропольский край — 1,5 тысяч рублей/ 7,5 ночей Горячий Ключ, Краснодарский край — 1,8 тысяч рублей/ 5 ночей

* Средние затраты семьи на проживание в сутки/среднее число забронированных ночей

Рейтинг подготовлен по числу забронированных ночей туристами в частном секторе для проживания с 1 июня по 31 августа 2018 года.