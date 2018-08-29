30 августа в 12:00 Октябрьская детская школа искусств приглашает на новоселье. Долгое время творческое учебное заведение находилось в маленьком строении, насчитывающем всего 11 кабинетов. Теперь школа располагается на двух этажах большого, светлого здания. Здесь есть большой концертный зал, два хореографических кабинета, три художественных мастерских и учебные комнаты.

Переезд стал возможен благодаря тому, что часть корпуса Сбербанка России была передана в собственность муниципальному образованию Октябрьский район. Ранее ПАО «Сбербанк России» выставил на продажу два этажа своего здания в селе Октябрьское. Губернатор Юрий Берг лично обратился к главе Сбербанка Герману Грефу с просьбой о передаче части здания детской школе искусств. Герман Греф ответил согласием, здание сняли с продажи. Теперь оно находится в собственности муниципалитета.

В настоящее время в школе занимаются свыше 200 детей по следующим направлениям искусства: исполнительское, хореографическое и изобразительное. Преподавательский состав насчитывает 13 человек.

В прошлом году в село Октябрьское с концертом приезжал Народный артист РФ Денис Мацуев. В рамках культурной акции, получившей название «Рояльное движение» известный музыкант презентовал рояль фирмы «Ямаха». Для сельчан это была незабываемая встреча, исполнитель такого уровня впервые посетил село Октябрьское.

В учебном заведении есть свой оркестр народных инструментов, хореографический ансамбль «Ритм планеты» и большой хоровой коллектив. В течение учебного года юные музыканты дают более 60 концертов.