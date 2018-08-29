21 августа президент России подписал указ о награждении государственными наградами троих оренбуржцев. В их числе — проректор по научной работе ОГУ Виктор Жаданов, которому присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РФ».

Общий стаж научно-педагогической работы доктора технических наук, профессора Виктора Жаданова — более 37 лет. Сфера научных интересов — строительные конструкции зданий и сооружений. С 1986 года Виктор Иванович занимается проблемами совершенствования строительных конструкций на основе древесины для малоэтажного строительства. Он является автором и соавтором монографий, учебных пособий по строительным конструкциям, статей в научных сборниках и журналах, в том числе входящих в список ВАК. Имеет 336 научных и учебно-методических публикаций, включая 28 патентов РФ на изобретения и полезные модели, используемые в педагогической практике.

С 2001 года Виктор Иванович — постоянный руководитель научно-технических хоздоговорных работ, связанных с оценкой прочности и надежности эксплуатируемых строительных конструкций и выполняющихся совместно с предприятиями и организациями Оренбургской области. С 2009 года — директор научно-исследовательского центра мониторинга зданий и сооружений, созданного по решению ученого совета ОГУ.

В Оренбургском госуниверситете Виктор Иванович руководит научной работой студентов и аспирантов, в качестве научного руководителя он подготовил четырех кандидатов технических наук.

Ректор ОГУ Жанна Ермакова и коллеги поздравили Виктора Ивановича с присвоением почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации», которое пополнило копилку полученных ранее государственных наград. В 2006 году за достижения в сфере науки и техники, разработку и исследование новых типов строительных конструкций для быстровозводимых и малоэтажных зданий и сооружений он был удостоен звания «Почетный строитель России», а в 2012 году за внедрение инновационных технологий в области строительства — награжден медалью А. Нобеля.