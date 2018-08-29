Центральный районный суд г. Оренбурга рассмотрел гражданское дело по иску прокурора г. Оренбурга, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Оренбурга об обязании снести дома, признанные аварийными.

В своем исковом заявлении истец указал, что многоквартирные разрушающиеся дома до настоящего времени не демонтированы и представляют опасность для жизни и здоровья граждан, прилегающая к домам территория является местом образования несанкционированных свалок.

Прокуратурой г.Оренбурга проводилась проверка по вопросу исполнения требований жилищного законодательства в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Проверкой установлено, что на территории г.Оренбурга имеются дома признанные межведомственной комиссией аварийными и подлежащими сносу, в настоящее время процедура изъятия для муниципальных нужд земельных участков под указанными домами и объектов недвижимости, расположенных на указанных участках, завершена, жители домов переселены, вместе с тем, до настоящего времени снос указанных домов не осуществлен.

В этой связи, прокурор просил суд обязать Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Оренбурга, на которых возложена указанная обязанность, осуществить снос аварийных домов. Объясняя, что непринятие мер может повлечь за собой необратимые последствия в виде обрушения конструкций дома или его части, что создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

Представитель ответчика в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований, пояснив, что законодательством РФ не определен срок, в течение которого подлежит сносу многоквартирный дом, признанный аварийным, а также не предусмотрена обязанность по сносу таких домов.

Суд оценил представленные доказательства в совокупности и пришел к выводу об удовлетворении требований прокурора г.Оренбурга, обязав Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Оренбурга осуществить снос аварийных домов.