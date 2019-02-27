В Оренбурге продолжается обучение волонтеров в рамках проекта «Профилактический отряд «Н2О». Цель работы «Н2О», сформированного по инициативе Волонтерского центра Оренбурга и управления молодежной политики администрации города, — пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений среди молодежи.

Более 35 студентов из 15 средне-специальных учебных заведений города проходят обучение в Волонтерском центре Оренбурга, чтобы в дальнейшем реализовать проект «#БезУчителя», направленный на проведение активной пропаганды здорового образа жизни, противодействие табакакокурению, алкоголизму, наркомании, ВИЧ-инфекции, среди учащихся ссузов. По принципу «Равный – равному» ребята будут проводить тренинги, квесты, мероприятия со сверстниками.

Сегодня, в рамках обучения, оренбургские волонтеры встречаются с региональными представителями Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».