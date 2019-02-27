Сегодня на расчистку тротуаров на ул. Цвиллинга, Волгоградская, Салмышская, Дзержинского, Химическая, пр. Бр. Коростелевых от ул. Ткачева до ул. Деповская вышли студенты средне-специальных учебных заведений города. В Промышленном районе на пер. Станочный проведены работы по расширению проезжей части и вывозу снега. Работы по очистке и вывозу снега выполнены на пр. Дзержинского, пр. Бр. Коростелевых, ул. Терешковой, Рабочая, Магнигорская, ул. Просвещения (п. Кушкуль), Шарлыкское шоссе, Самолетная, Карачинская, Туркестанская, в Авиагородке, пос. им. Куйбышева. Расширение улиц и местных проездов проведено на ул. Конституции, Салмышской, Автомобилистов, пр. Северном, Березка.