С 5 по 7 марта в г. Оренбурге на базе ледового дворца «Звездный» пройдет первый открытый турнир Кубка Губернатора по следж-хоккею (0+). В соревнованиях примут участие команды СХК «Башкирские пираты», г. Уфа, СХК «Феникс», Московская область, СХК «Удмуртия», г. Ижевск и СХК «Ястребы», г. Оренбург.

В рамках турнира пройдут показательные выступления ведущих фигуристов области, детские соревнования, пресс-конференция Генерального секретаря Паралимпийского комитета России, пятикратного чемпиона Паралимпийских игр Андрея Строкина. Открытие турнира состоится 5 марта в 16:00 в ЛД «Звездный».

Расписание игр открытого турнира по следж-хоккею «Кубок Губернатора Оренбургской области»

5 марта

11:00 – 13:00 Игра («Феникс» — «Башкирские пираты»)

16:00 – 18:30 Торжественное открытие Игра («Ястребы» — «Удмуртия»)

6 марта

13:00 – 15:00 Игра («Удмуртия» – «Башкирские пираты»)

16:00 – 18:00 Игра («Ястребы» — «Феникс»)

7 марта

10:00 – 12:00 Игра («Удмуртия» — «Феникс»)

12:00 — 14:00 Игра («Ястребы» — «Башкирские пираты»).

Церемония закрытия, награждение