Центральный районный суд города Оренбурга рассмотрел гражданское дело по иску девушки-сироты к администрации Оренбургского района Оренбургской области о предоставлении жилого помещения. В ходе судебного заседания судом было установлено, что мать оренбурженки была лишена родительских прав, по свидетельству о рождении в графе отец имеется прочерк. Девушка воспитывалась в приемной семье, окончила школу. Впоследствии поступила в колледж, но не доучилась, находится в академическом отпуске по уходу за ребенком.

В октябре 2014 года постановлением администрации МО Оренбургский район Оренбургской области истица была включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. В июле 2017 года девушке исполнилось 18 лет, обязанности приемных родителей были завершены, у нее родился ребенок, однако получить квартиру по договору найма так и не удалось. Ответчик ссылался на изменения в законодательстве, в частности на утрату силы п.2 ч.2 ст.57 Жилищного кодекса РФ о внеочередном обеспечении жильем.

На основании постановления от 2014 года истица внесена в список нуждающихся в жилом помещении, но предоставить квартиру не представляется возможным в связи с очередью нуждающихся в жилье. Решением Центрального районного суда г. Оренбурга исковые требования оренбурженки были удовлетворены. Суд обязал администрацию Муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области предоставить истице благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма специализированных жилых помещений, площадью не менее установленных законом норм, в пределах территории муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области, за счет средств бюджета Оренбургской области.

Решение суда было обжаловано ответчиком, но апелляционным определением Оренбургского областного суда решение по делу оставлено без изменения.