Министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко провела встречу с представителями общественности по актуальным вопросам сохранения исторического центра города Оренбурга. Во встрече также приняли участие Председатель комитета по делам архивов Владимир Рубин, и.о. начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Линиза Абземелева, исполняющий обязанности главы города Оренбурга Сергей Николаев, руководитель управления имуществом города Дмитрий Цветков, руководитель управления ЖКХ города Татьяна Малышева.

Министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко отметила, что интерес общественности к вопросу сохранения культурного и исторического наследия Оренбурга вырос и сразу подчеркнула, что цель у всех присутствующих одна – сохранить уникальный Старый Оренбург.

По словам руководителя ведомства, тема расселенных аварийных домов исторического центра, являющихся объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами исторического поселения регионального значения «город Оренбург», сегодня волнует всех.

– В муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург» на 2013-2017 годы были включены 40 объектов культурного наследия и 27 объектов ценной застройки, – сказала Евгения Шевченко. – В настоящее время 67 расселенных домов, имеющих особый статус, в силу действующего законодательства подлежат сохранению. Повреждение или уничтожение памятников истории и культуры влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Представители общественности правы в том, что сохранение объектов культурного наследия является задачей большого круга ответственных лиц и общества в целом. Однако при формировании мнений необходимо учитывать разделение полномочий и обязанностей задействованных структур: государственного органа охраны объектов культурного наследия Оренбургской области, администрации города Оренбурга, правоохранительных органов, собственников и пользователей объектов.

– Закон говорит следующее: памятники культуры могут находиться в любом виде собственности, – подчеркнула Евгения Шевченко. – И именно собственник, а никто другой несет бремя его сохранения. Собственник вкладывает средства в реставрацию и восстановление своего имущества, но с учетом требований законодательства об охране объектов культурного наследия. И в данном случае проектировщиком и исполнителем работ могут выступить только специализированные реставрационные организации.

Руководитель ведомства обратила особое внимание на вопрос охраны расселенных и ныне уже пустующих без жильцов домов.

– В настоящее время именно муниципалитет, как собственник объектов, принимает обязательства и несет ответственность за их сохранность, — уточнила она. – Благодаря совместной работе в середине текущего года удалось принять определенные меры по организации охраны расселенных домов. В частности, результатом одной из таких встреч стало обязательство администрации города организовать охрану 29 домов, установку информационных таблиц на 34 объектах. Полностью пресечь вандализм на объектах культурного наследия этим не удалось, но снизить остроту проблемы все-таки получилось.

В своем выступлении Евгения Шевченко коснулась и вопроса застройки исторического центра.

– Ужесточение федерального законодательства, которым с 2016 года введены защитные зоны объектов культурного наследия − это территории, которые прилегают к памятникам истории и культуры и, в границах которых запрещено строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров, – объяснила она и продолжила, – в Оренбурге сегодня действуют утвержденные зоны охраны памятников истории и культуры. Есть правила землепользования и застройки муниципального образования «город Оренбург», установлены особые принципы сохранения исторического центра со строгими регламентами для нового строительства. Постановлением Правительства Оренбургской области от 14.03.2013 № 193-п историческое ядро Оренбурга было признано историческим поселением регионального значения. В настоящее время министерством подготавливается проект нормативно-правового акта об утверждении предмета охраны исторического поселения и требований к градостроительным регламентам в его границах. Думаю, что в следующем году он будет утвержден, чем окончательно укрепит позиции исторического центра Оренбурга.

В диалоге свою точку зрения высказали все присутствующие. В результате было выдвинуто предложение по образованию инициативной группы, проведению, предположительно, в начале декабря круглого стола по сохранению культурного наследия, проработке вопроса привлечения казаков к патрулированию и охране расселённых ценных домов, а также популяризации объектов культурного наследия с целью привлечения возможных инвесторов.