Астана не сдалась «Сарматам»

Две игры в Астане сложились для «Сарматов» неудачно. Состав нашей команды менялся, а результат — нет.

Из-за повреждений на лед не вышли сразу несколько хоккеистов. Тем не менее, достойное сопротивление сопернику было оказано. Множество опасных моментов непозволительно долго не давали дивидендов. В первом матче «Сарматы» уступили 0-3. Во втором, перебросав «Барсов», наши парни были точны лишь однажды. Это Владимир Ипатов забросил шайбу в большинстве. К тому моменту хозяева льда уже уверенно выигрывали в три гола. Итог встречи 3:1 и все 4 очка остаются в Астане.

Тем не менее, «Сарматы» везут домой очки, набранные ранее в Усть-Каменогорске за две победы над «Алтаем».

Результат этой поездки: 2 победы, 2 поражения, и в общей сложности 25 баллов после 26 матчей.

Далее ждем домашнюю серию, которая стартует в это воскресенье. «Сарматы» сыграют против казанского «Ирбиса» 25 и 26 ноября.