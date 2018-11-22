Оренбуржца жестоко избили, после чего выбросили в поле

19 ноября в одну из больниц города поступил 44-летний мужчина с множественными травмами. У пострадавшего были переломаны ноги, а также множественные ушибы головы, туловища и нижних конечностей.

правоохранители установили, что мужчину избили 18 ноября около 9 часов вечера, возле дома 47/1 по улице Салмышской. После чего против его воли посадили в автомобиль «ВАЗ-2114» темного цвета без госномеров и скрылись в неизвестном направлении.

Позже травмированного мужчину обнаружили в поле в районе проспекта Гагарина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Правоохранители разыскивают причастных к данному преступлению.

Если вам известна информация о данном преступлдении, просьба об этом сообщить в полицию по телефонам: (3532) 79-02-81, 79-14-01 или 89033674659.